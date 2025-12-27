Arabia Saudí exige a los separatistas del sur que se retiren del este del país

Ataques aéreos de Arabia Saudí contra el CTS en Hadramut (Yemen), a 26 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Murad

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Arabia Saudí, Jalid bin Salmán, ha pedido a los grupos armados separatistas del sur de Yemen que abandonen las posiciones que han asumido desde principios de mes en el este del país en las provincias de Al Mahra y Hadramut, escenario esta última de un bombardeo ocurrido ayer y atribuido al Ejército saudí que dejó dos efectivos de seguridad muertos y 12 heridos entre las fuerzas independentistas.

La ofensiva de las fuerzas del Consejo de Transición del Sur en el este de Yemen a principios de mes ha representado una de las escaladas más graves en el escenario de conflicto interno que atraviesa el país desde hace una década.

Hastiado de ver insatisfechas sus condiciones a cambio de ayudar al Gobierno yemení en su lucha contra los hutíes, el CTS controla ahora buena parte del antiguo Yemen del Sur, su ansiada reivindicación territorial histórica.

Arabia Saudí, aliado del Gobierno de Yemen, ha considerado la ofensiva como un gesto intolerable que, en palabras del ministro, "no contribuyen a la esencia ni al futuro" de las reivindicaciones separatistas, que son de todas formas y para Bin Salmán "una cuestión política justa que no puede ignorarse".

"Los lamentables acontecimientos ocurridos desde principios de diciembre de 2025 en las gobernaciones de Hadramaut y Al Mahra han provocado división en las filas frente al enemigo", ha manifestado el ministro en relación al movimiento hutí, que controla la capital desde hace una década tras alzarse en armas contra el Gobierno, "desperdiciando lo que nuestros hijos y los hijos de Yemen sacrificaron y perjudicando la justa causa del sur".

Arabia Saudí garantiza que "la cuestión del Sur seguirá presente en cualquier solución política integral y no será olvidada ni marginada" pero "debe resolverse mediante el consenso, el cumplimiento de los compromisos y el fomento de la confianza entre todo el pueblo yemení, no mediante aventuras que solo benefician al enemigo común".

Así las cosas, Arabia Saudí pide al CTS que "dé prioridad al raciocinio y al interés público" y "retirae sus fuerzas de los campamentos militares en las dos gobernaciones para entregarlas pacíficamente" a las fuerzas del Gobierno yemení, hace saber el ministro en su cuenta de X.