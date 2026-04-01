Arabia Saudí intercepta y destruye dos drones en su espacio aéreo

Archivo - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este martes que han interceptado y destruido dos drones lanzados durante las últimas horas en el espacio aéreo del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Estas hostilidades han afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.