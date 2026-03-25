Arabia Saudí intercepta un misil balístico y más de 25 drones lanzados contra el este del país

Archivo - El ministro de Defensa de Arabia Saudí, Jalid bin Salmán al Saud, durante una visita ofiical a Irán en abril de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este miércoles la interceptación de un misil balístico y más de 25 drones disparados en las últimas horas contra el país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha señalado en un breve mensaje en sus redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea "detectaron y destruyeron un misil balístico que se dirigía a la provincia Oriental", una zona en la que también han sido derribados 26 drones durante las últimas horas.

Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el origen de los lanzamientos o sobre posibles víctimas o daños materiales en territorio saudí, si bien Irán ha lanzado ataques contra lo que describe como "objetivos legítimos" en Arabia Saudí en el marco de la guerra.

Arabia Saudí declaró el sábado como 'persona non grata' a varios miembros del personal de la Embajada de Irán como protesta por la situación, días después de que el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, alertara de que "la paciencia no es ilimitada" y recalcara que Riad podría responder por la vía militar a los ataques iraníes.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.