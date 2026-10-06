Arabia Saudí regularizará a los yemeníes que residen ilegalmente en el país en plena ofensiva contra los hutíes

Archivo - El rey saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, durante una reunión de su gabinete en Yeda. - Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí iniciarán un proceso para regularizar a los ciudadanos yemeníes que se encuentren residiendo de forma ilegal en el país, una medida que llega en plena ofensiva de las fuerzas gubernamentales apoyadas por Riad contra los rebeldes hutíes en un intento de retomar el control del país y desalojar a los insurgentes.

Medios saudíes señalan que el Ministerio del Interior regularizará oficialmente la situación de todos los ciudadanos yemeníes que residen de forma irregular en el país, siguiendo un decreto del rey Salmán bin Abdulaziz.

Esta iniciativa se llevará a cabo junto a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Recursos Humanos y Desarrollo Social y la Autoridad Saudí de Datos e Inteligencia Artificial, incidiendo en que representa una muestra del "continuo apoyo fraternal y humanitario" a la ciudadanía de Yemen.

Para beneficiarse de la medida, los nacionales yemeníes tendrán que tener un pasaporte válido mientras que las autoridades saudíes todavía no han dado a conocer los plazos para acogerse a la regularización.

Este anuncio llega en plena ofensiva de las tropas gubernamentales, con apoyo de Riad, contra los rebeldes hutíes y cuando estos han lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos militares y económicos en Arabia Saudí.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una campaña a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.