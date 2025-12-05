Aranceles, acuerdos comerciales y despliegue militar, líneas maestras de la nueva doctrina exterior de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada este viernes por la Casa Blanca -- un documento que traza las líneas maestras de la política exterior de la Administración Trump -- se marca como objetivo prioritario la "restauración de la predominancia" de EEUU en Occidente; una defensa sin paliativos de la descripción de la Doctrina Monroe que el presidente norteamericano proclamó esta semana: "El pueblo estadounidense, y no los países extranjeros, ni las instituciones globalistas, será quien controle su propio destino en nuestro hemisferio".

Estados Unidos, a grandes rasgos, habla de una restitución de todas sus herramientas de 'poder duro', económico y militar, para conseguir este objetivo. El documento deja claro que Estados Unidos debe "reconsiderar" su presencia militar en el hemisferio mientras "priorizará su diplomacia comercial" a través de "las poderosas herramientas que son los aranceles y los acuerdos comerciales recíprocos".

Washington resume su estrategia en dos términos: "Expandir y alistar". "Alistaremos a nuestros aliados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio", señala el documento.

Aunque el documento otorga un peso primordial al hemisferio occidental, también aborda la nueva estrategia de EEUU en el Indo-Pacífico, Oriente Próximo y África, a través de una iniciativa para "reequilibrar la relación económica con China", la estabilización de la situación de seguridad en el caso del segundo escenario y la transición, en el caso africano, desde una relación centrada en la entrega de ayuda "y la difusión de ideas liberales" en el continente, hacia una enfocada al comercio y la economía.

UN REAJUSTE EN OCCIDENTE

El "reajuste" militar anunciado por Estados Unidos tiene como principal objetivo "abordar las amenazas urgentes" que representan "el tráfico de drogas y la migración ilegal o no deseada". Como viene haciendo desde hace meses, Estados Unidos seguirá recurriendo "despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas".

Aunque Estados Unidos ve "difícil revertir cierta influencia extranjera" en Latinoamérica, también ve una oportunidad en gobiernos que no están ideológicamente alineados con estas potencias, sino que basan su relación en términos económicos que Washington podría mejorar, usando la economía como arma para presentar una alianza más ventajosa.

En lo que a Europa se refiere, Estados Unidos considera que "algunos responsables europeos" están exhibiendo "expectativas poco realistas" sobre la guerra en Ucrania y ha destacado como prioritario el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Rusia y salvar así un distanciamiento entre Europa y Rusia que, en opinión de Washington, es el mejor ejemplo de la "falta de autoestima" y la amenaza del "borrado" que ahora mismo afectan a la "civilización europea".

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoestima como civilización, y que abandone su enfoque fallido a favor de la asfixia de las regulaciones", recoge el documento antes de poner la guerra en Ucrania como caso representativo.

ECONOMÍA EN EL INDO-PACÍFICO, PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO

El marcado cariz económico del documento se ve perfectamente reflejado en el apartado dedicado a las nuevas líneas de actuación en el Indo-Pacífico. A la "reequilibrada" relación con China, Estados Unidos propone un "enfoque sólido y continuo en la disuasión para prevenir la guerra" en la región, sin mencionar ni a Taiwán ni a las numerosas disputas territoriales entre los países que se reparten esas aguas, China entre ellos.

"Este enfoque combinado puede convertirse en un círculo virtuoso, ya que una fuerte disuasión estadounidense abre espacio para una acción económica más disciplinada, que genera mayores recursos estadounidenses para mantener la disuasión a largo plazo y menos obstáculos regulatorios", ha indicado.

En lo que concierne a Oriente Próximo, Estados Unidos ve una situación "menos problemática de lo que los titulares dan a entender". Según Washington, Irán ha quedado "debilitado" tras la ofensiva conjunta estadounidense-israelí de este pasado verano, los líderes del movimiento palestino Hamás "también están en situación de debilidad o han desaparecido" y el "problema potencial" que representa Siria puede desaparecer con la colaboración de Israel, Turquía y aliados árabes.

Como nota a destacar, Estados Unidos anuncia que "el dominio de Oriente Próximo en la política exterior estadounidense, tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria, ha terminado" porque "ya no es la constante fuente de irritación y potencial escenario de catástrofe inminente que alguna vez fue".

Por ello, dentro de este relativo distanciamiento diplomático, la nueva estrategia de seguridad norteamericana abandonará "el desafortunado experimento estadounidense de intimidar a estas naciones --especialmente a las monarquías del Golfo-- para que abandonen sus tradiciones y formas históricas de gobierno".

"Debemos alentar y aplaudir las reformas cuando y donde surjan de forma natural, sin intentar imponerlas desde fuera", remacha el documento.