Araqchi reivindica la capacidad militar de Irán y llama a la unidad musulmana frente a sus adversarios externos

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reivindicado este viernes la capacidad de las Fuerzas Armadas iraníes para hacer frente a sus adversarios, destacando su preparación y potencial militar frente a Estados Unidos, al que se ha referido como "el Ejército más caro del mudo".

"Las poderosas Fuerzas Armadas de Irán han demostrado su preparación, capacidad y poderío frente al ejército más caro del mundo", ha afirmado Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en la capacidad de respuesta de las fuerzas iraníes.

El jefe de la diplomacia iraní ha aprovechado además sus declaraciones para reclamar una mayor cohesión entre los países y sociedades musulmanas ante lo que considera amenazas procedentes del exterior.

"Cuando los musulmanes nos mantenemos unidos, podemos afrontar de frente cualquier desafío que nos planteen los enemigos externos malintencionados", ha señalado.

En esta línea, Arqchi ha defendido una mayor autonomía frente a las potencias extranjeras y ha apelado al fortalecimiento de los vínculos entre musulmanes.

"Es hora de confiar únicamente en nosotros mismos y abrazar la verdadera hermandad", ha concluido.

Estas declaraciones llegan después de que Arabia Saudí, Pakistán y Turquía hayan firmado este mismo viernes un histórico acuerdo de defensa conjunto en la ciudad saudí de La Meca con el objetivo de fortalecer su disuasión colectiva en el marco del incremento de las tensiones en la región de Oriente Próximo.

Este pacto --firmado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif-- refleja "el compromiso compartido" de "fortalecer" aún más la seguridad colectiva, así como de "promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y más allá, en pos de un futuro seguro y próspero".