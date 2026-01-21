Araqchi afea a la UE su cambio de tono con EEUU por Groenlandia tras su "complicidad" con Trump contra Irán

El ministro de Exteriores Iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha criticado este martes a la Unión Europea por su enfrentamiento con Estados Unidos a raíz de las ambiciones sobre Groenlandia de Donald Trump, alegando que, cuando el mandatario estadounidense derogó unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán durante su primer mandato, Bruselas "obedeció fielmente e incluso actuó con complicidad".

"Lamentablemente para Europa, su dilema actual es la definición misma de 'culatazo'. El E3/UE obedeció fielmente e incluso actuó con complicidad con el presidente Trump cuando derogó unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán durante su primer mandato", ha escrito en redes sociales, acusando de ello tanto a la Unión Europea como al grupo integrado por Francia, Reino Unido y Alemania.

Sin embargo, "al hacerlo, deberían haber reflexionado sobre el día de hoy", ha señalado aludiendo al discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Foro Económico Mundial de Davos, donde ha criticado las amenazas arancelarias de Trump alegando que "en política, como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo, y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo".

Al hilo, el jefe de la diplomacia iraní ha apuntado que "hay una lección clara que extraer de todo esto: o todos los acuerdos son acuerdos, o ningún apretón de manos significa nada". "Es así de cruda, y la consecuencia de esto último es nada menos que la ruptura del orden internacional", ha agregado.

En esta línea, Araqchi ha concluido su publicación aseverando que "la amenaza de Trump de apoderarse de Groenlandia por cualquier medio --ilegal como es bajo cualquier concepción del Derecho Internacional o incluso de un orden basado en normas-- no podría ocurrirle a un continente más merecedor".

La crítica del ministro de Exteriores iraní ha llegado en medio de la crisis abierta por las pretensiones de Trump sobre esta isla semiautónoma perteneciente a Dinamarca, por la que el estadounidense ha amenazado con imponer a ocho países europeos --incluida Dinamarca-- gravámenes adicionales del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% a partir del 1 de junio que seguirían en vigor hasta que se haga con el control de Groenlandia. Mientras, la Unión Europea ha indicado que no descarta ninguna opción de un abanico en el que habría, entre otras medidas, baterías de aranceles e incluso el mecanismo anticoerción, que prevé sanciones comerciales.