Araqchi anuncia un encuentro con el director del OIEA a su llegada a Ginebra

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado su agenda para la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos previstas esta semana en Ginebra, Suiza, incluido un encuentro durante la jornada con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Así lo ha señalado en un breve mensaje en X a su llegada a la citada localidad, sobre un encuentro en el que estará "acompañado por expertos nucleares (...) para mantener un profundo debate técnico".

El jefe de la diplomacia iraní tiene previsto asimismo reunirse con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, "antes de la diplomacia con Estados Unidos, el martes".

Araqchi, que ha asegurado llegar a Ginebra con "ideas reales" en aras de alcanzar un "acuerdo justo y equitativo" con Washington sobre su programa nuclear, ha recalcado al mismo tiempo que "lo que no está sobre la mesa (es) la sumisión ante las amenazas".

Este domingo, el viceministro de Exteriores para Asuntos Políticos iraní, Mayid Tajt Ravanchi, ha confirmado esta segunda ronda de negociaciones, en una entrevista con la cadena de televisión británica BBC, en la que ha asegurado que "vamos a hacer todo lo que podamos" por lograr un acuerdo, si bien ha destacado que que el programa de misiles balísticos iraní no es negociable.

"La pelota está en el tejado de Estados Unidos. La otra parte también tiene que demostrar que son igualmente sinceros", ha considerado tras destacar que la primera ronda de contactos, celebrada en Omán el 6 de febrero ha ido "más o menos en una dirección positiva, pero es muy pronto aún para juzgarlo". En estos contactos, Teherán ha ofrecido diluir el uranio enriquecido al 60 por ciento con el que ya cuenta como prueba de su voluntad de alcanzar un compromiso.