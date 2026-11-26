El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Синицын Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se ha dirigido este jueves en conversación telefónica a su homólogo italiano, Antonio Tajani, para tratar el ataque a Kuwait que ha costado las vidas de dos ciudadanos italianos y del cual Teherán ha negado por el momento toda responsabilidad.

El incidente se ha producido a las 14.00 de este jueves cuando, según relató en un primer momento el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Abdulaziz al Otaibi, drones iraníes se dirigían a una instalación militar. Los aparatos fueron interceptados pero sus restos alcanzaron a dos empleados de la filial italiana de la compañía armamentística alemana Rheinmetall, que fallecieron.

Tras trasladar sus condolencias, Araqchi ha ofrecido a Tajani la absoluta cooperación de Teherán para investigar un ataque que, ha apostillado, es bastante "sospechoso" y parece una "receta precocinada" para expandir la guerra entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Exteriores iraní también se ha expresado exactamente en los mismo términos con su homólogo kuwaití, Jarrah Jaber al Ahmad al Sabá.

"Estamos listos para cooperar con Kuwait y con Italia para determinar la causa del incidente", ha concluido Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales.

En su primera reacción al incidente, el Ejército de Irán, que lleva meses atacando posiciones estadounidenses en la región, negó toda implicación y aventuró que se trata de un ataque concebido por Estados Unidos e Israel.

El general Sardar Shekarchi, principal portavoz del Ejército, rechazó categórica y completamente la implicación de Irán y anunció que las Fuerzas Armadas de la República Islámica "no han llevado a cabo ninguna operación militar u ofensiva en la región".

Además, "dada la historia de acciones hostiles y el papel del régimen sionista y las fuerzas estadounidenses en el uso de operaciones de falsa bandera y aventuras regionales", ha comentado, "estas acusaciones se consideran una tapadera para continuar con el mal y un intento de aumentar la inseguridad en la región".