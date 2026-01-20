Araqchi denuncia la cancelación de su comparecencia en el Foro de Davos por "mentiras" y "presiones" de Israel

Archivo - El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de Egipto, El Cairo (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este martes que su comparecencia ante el Foro de Davos ha sido "cancelada" por "mentiras" y "presiones políticas de Israel" a raíz de la represión de las protestas de las últimas semanas en el país asiático por la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida.

"El Foro Económico Mundial canceló mi aparición en Davos debido a mentiras y presiones políticas de Israel y sus representantes y defensores en Estados Unidos", ha señalado Araqchi en un mensaje en redes sociales, donde ha defendido la respuesta de las autoridades a las movilizaciones.

"Hay una verdad fundamental en la reciente violencia en Irán: Tuvimos que defender a nuestro pueblo de terroristas armados y asesinatos al estilo de Estado Islámico, abiertamente respaldados por el Mossad", ha sostenido.

Así, ha manifestado que "es una triste ironía" que "el genocidio israelí de palestinos y el asesinato en masa de 71.000 personas inocentes no haya provocado que el Foro Económico Mundial cancelara ninguna invitación a funcionarios israelíes", antes de recordar que el presidente de Israel, Isaac Herzog, "se diera una vuelta de honor en enero de 2024 a pesar de hacer frente a cargos en Suiza por el genocidio en Gaza".

"Si el Foro Económico Mundial quiere fingir una supuesta postura 'moral', es su prerrogativa, pero debería ser consistente al respecto. El flagrante doble rasero actual solo muestra una depravación moral y una bancarrota intelectual. La gente tiene derecho a conocer la verdad y juzgar por sí mismos. La vergüenza está reservada para los que piensan lo contrario", ha zanjado, junto a un vídeo publicado por el Gobierno iraní sobre los disturbios y la presencia de personas armadas en las movilizaciones.

RESPUESTA DEL PRESIDENTE ISRAELÍ

En respuesta, Herzog ha destacado que "el asesino régimen iraní que masacra a diario a su propio pueblo, ejecutando a mujeres y hombres inocentes por atreverse a reclamar libertad y propagando el terror y la muerte en Oriente Próximo, no está en posición de dar lecciones a otros sobre 'moralidad'".

"La condena internacional contra el régimen iraní no es resultado de presiones políticas, sino de una verdad simple e innegable: el régimen iraní es la cabeza de la serpiente que arma, financia y dirige a Hamás, Hezbolá y otros grupos terroristas que cometen crímenes contra la humanidad", ha argumentado.

"Mientras que Herzog representa una democracia que defiende a sus ciudadanos y al mundo libre contra el terrorismo asesino, el ministro de Exteriores de Irán representa un régimen brutal y tiránico que intenta ocultar sus atroces crímenes con una retórica hueca", ha zanjado la Presidencia de Israel a través de un mensaje publicado en redes sociales.