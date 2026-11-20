El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una visita a Rusia en octubre de 2026 (archivo) - Синицын Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha ironizado este viernes con unas recientes declaraciones del embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, sobre el despliegue de tropas estadounidenses en Oriente Próximo, afirmando que Teherán no sabía que el jefe de la legación israelí fuera "el comandante en jefe" del país norteamericano.

"No sabíamos que el embajador israelí en Washington era el comandante en jefe del Ejército estadounidense", ha señalado en un breve mensaje en redes sociales después de que Leiter recalcara que las tropas estadounidenses regresarían "junto a sus familias" únicamente "después de que Irán sea derrotado".

Así, el embajador israelí afirmó en una entrevista concedida a Newsmax que "los soldados estadounidenses volverán junto a sus familiasen Estados Unidos cuando Irán sea derrotado", antes de agregar que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien toma las decisiones sobre Irán y defender la necesidad de "un poco más de resiliencia para llegar hasta el final".

"Trump, al igual que (el expresidente estadounidense Ronald) Reagan, entiende que se trata de un imperio del mal' que debe caer", sostuvo, utilizando el término empleado por el antiguo inquilino de la Casa Blanca para referirse a la Unión Soviética. "Una vez que este régimen caiga, caerán también los hutíes, Hamás, Hezbolá y Hermanos Musulmanes", zanjó.

Las últimas declaraciones desde Israel e Irán tienen lugar en un momento de nuevos cruces de ataques entre Irán y Estados Unidos y ante las advertencias de Trump sobre una posible nueva ofensiva ante la falta de avances en las negociaciones de paz para cerrar el conflicto abierto por la ofensiva israelí-estadounidense de finales de febrero.