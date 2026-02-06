Araqchi llega a Omán con vistas a alcanzar un acuerdo nuclear "justo y mutuamente aceptable" con EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/President of Russia Office

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha aterrizado en las últimas horas en Mascate, en Omán, y ha sido recibido por las autoridades del país, donde está previsto que este viernes den inicio las negociaciones sobre su programa nuclear con la Administración de Donald Trump.

El jefe de la diplomacia iraní ha llegado a la capital omaní acompañado por los viceministros de su cartera Majid Tajt Ravanchi y Hamid Ghanbari, su portavoz, Esmaeil Baqaei; además de varios diplomáticos, según ha confirmado la agencia de noticias IRNA.

Allí ha sido recibido por el ministro de Exteriores del sultanato, Badr Albusaidi, antes del comienzo de las conversaciones indirectas con la delegación estadounidense este viernes, a las 10.00 horas (hora local).

Poco antes, el portavoz de la cartera diplomática ha defendido en X que "esta iniciativa diplomática se lleva a cabo con autoridad y con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo, mutuamente aceptable y honorable sobre la cuestión nuclear".

Así, ha advertido de que "las amargas experiencias del pasado, incluidos los incumplimientos de promesas anteriores (...) están frescas en nuestra memoria, y siempre consideramos que es nuestro deber exigir los derechos de la nación iraní", en un mensaje en el que ha aludido a "intervenciones extranjeras", como los ataques efectuados primero por Israel y posteriormente por Estados Unidos en junio del pasado año.

Baqaei ha señalado pese a ello que "tenemos la responsabilidad de no dejar pasar ninguna oportunidad diplomática para garantizar los intereses de la nación iraní y salvaguardar la paz y la tranquilidad en la región", antes de manifestar su agradecimiento a los países vecinos "amigos" por "sentido de la responsabilidad y preocupación" a la hora de facilitar estas conversaciones.

"Esperamos que la parte estadounidense también participe en este proceso con responsabilidad, realismo y seriedad", ha agregado sobre un equipo representado por el enviado especial, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner, quienes ya se encuentran en Mascate.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reiterado por su parte que el mandatario estadounidense "ha sido bastante claro en sus exigencias al régimen iraní, ha sido sido muy explícito en cuanto a la capacidad nuclear cero, y quiere ver si se puede llegar a un acuerdo".

En rueda de prensa, ha querido recordar "mientras se llevan a cabo estas negociaciones que el presidente tiene muchas opciones a su disposición, aparte de la diplomacia, como comandante en jefe del Ejército más poderoso de la historia del mundo".