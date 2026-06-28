Araqchi visita Irak para reunirse con su cúpula política en medio de un repunte de la tensión con EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha llegado este domingo a Irak para reunirse con la cúpula política del país en un momento de nuevas tensiones con Estados Unidos e Israel y solo horas después del comienzo de una gran operación anticorrupción en la Zona Verde de Bagdad, el recinto donde se encuentran embajadas y sedes del Gobierno iraquí.

Araqchi se reunirá con su homólogo Fuad Husein, con el primer ministro, Alí al Zaidi, y con el presidente del país, Nizar Amidi, cabezas de un gobierno remodelado desde abril de este año en un país sobre el que Irán ejerce una enorme influencia, como mecenas de poderosas milicias que prácticamente funcionan como un aparato de seguridad extraoficial y que han llegado a atacar directamente a fuerzas norteamericanas.

"El fortalecimiento de las relaciones con Irak, con quien compartimos profundos lazos culturales y civilizatorios, seguirá siendo una prioridad absoluta para Teherán", ha manifestado el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, sobre el viaje de su superior.

Además, Araqchi también explicará a las autoridades iraquíes el desarrollo de los preparativos para el gran funeral del fallecido ayatolá Alí Jamenei (líder supremo de Irán y guía de la comunidad chií iraquí) que comenzará, en principio, la primera semana de julio.