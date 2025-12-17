Archivada la investigación sobre la empresa de la familia del primer ministro portugués por falta de indicios delictivos

Archivo - El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro - Xun Wei / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Portugal ha anunciado este miércoles que ha decidido archivar la investigación sobre la empresa familiar del primer ministro luso, Luís Montenegro, al concluir que "no existen indicios de actividad delictiva", después de que este caso provocara la caída de su Gobierno y la convocatoria de unas elecciones adelantadas en las que la coalición conservadora que encabezaba volvió a ganar.

"De la información recabada se llegó a la conclusión de que no existían indicios del mencionado delito, ni peligro alguno de su comisión; tampoco se reunieron pruebas de ningún otro delito. En consecuencia, se dictó resolución motivada de archivo del caso", reza un comunicado.

El Ministerio Público ha explicado que en marzo se inició una investigación contra Montenegro, cuyo "alcance se limitó a lo denunciado en medios de comunicación y reproducido en las denuncias presentadas", que apuntaba a un posible conflicto de intereses relacionado con la empresa Spinumviva, fundada por el ahora jefe de Gobierno cuando estaba fuera de política y ahora gestionada por su mujer e hijos.

Durante la investigación, la Fiscalía recibió nuevas denuncias --que reproducían noticias de medios de comunicación sobre la adquisición de dos propiedades en Lisboa por parte de la familia Montenegro, alegando que también podía tratarse de un conflicto de intereses, por lo que estos hechos pasaron a formar parte de la pesquisa.

La noticia le ha llegado a Montenegro en Bruselas, desde donde ha celebrado la conclusión del Ministerio Público, aunque ha criticado que "se impulsara una investigación preventiva que, en la práctica, fue una auténtica investigación penal, tal fue el alcance de las actuaciones realizadas y las pruebas consideradas".

"He esperado este día con calma, con mucha calma. Es cierto que sufrí viendo sufrir a mis seres queridos, pero tengo una inmensa calma. Hoy es el día para decirles que seguiré liderando el país con firmeza, con un espíritu humanista y reformista", ha dicho en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa.

Asimismo, ha lamentado que "todas las noticias y acusaciones que dieron lugar a estos procedimientos se basaron en insinuaciones, sospechas y especulaciones a las que muchos se sumaron y amplificaron voluntariamente en el ámbito político y mediático".

"Y aunque estas acusaciones no estuvieran acompañadas de pruebas suficientes y creíbles, ni fundamentaran un razonamiento plausible, lo cierto es que las autoridades competentes y autónomas decidieron realizar una investigación exhaustiva sobre mi vida profesional y financiera y la de mi familia, así como sobre el correcto ejercicio de mis funciones como primer ministro", ha recriminado.