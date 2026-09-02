Argelia acomete una remodelación del Gobierno con cambios en cuatro ministerios, incluido el de Finanzas

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha acometido una nueva remodelación del Gobierno del país africano, en este caso con cambios en cuatro carteras, entre ellas la de Finanzas, y el regreso al Ejecutivo de tres antiguos ministros, sin que hayan trascendido los motivos de estas modificaciones.

La Presidencia argelina ha especificado en un breve comunicado publicado en redes sociales que las carteras afectadas por los cambios son las de Finanzas --que estará encabezado por el gobernador del Banco de Argelia, Mohamed Lamine Lebbou, en sustitución de Abdelkrim Buzred--, Agricultura, Trabajo y Comunicación.

De esta forma, Sid Alí Jaldi, antiguo ministro de Juventud y Deportes entre 2020 y 2021, ha sido puesto al frente de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, mientras que Mohamed Hatab, quien también fue ministro de Juventud y Deportes entre 2018 y 2019, estará encargado de la cartera de Trabajo.

Por último, Mohamed Buslimani ha vuelto ser puesto al frente de la cartera de Comunicación, que ya encabezó entre noviembre de 2021 y junio de 2023, en sustitución de Zoheir Buamama, quien fue nombrado para el cargo el 15 de septiembre de 2025, con lo que no ha completado un año en el puesto.