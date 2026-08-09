Argelia anuncia el rescate de un ciudadano alemán secuestrado en Níger por un grupo criminal armado

El ciudadano alemán Ulumaskan Sinan junto a las autoridades de Argelia - MINISTERIO DE DEFENSA DE ARGELIA

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Argelia ha anunciado el rescate de un ciudadano alemán que fue secuestrado hace unas dos semanas por un "grupo criminal armado" en Níger en el marco del incremento de la inseguridad en el país africano por la actividad de grupos yihadistas y criminales.

"El ciudadano alemán, que actualmente goza de buena salud, ha sido trasladado en un avión privado desde la base de In Guezzam en la sexta región militar al aeródromo de Bufarik en la primera región militar, donde será entregado a las autoridades alemanas más tarde", indicó la cartera a última hora del sábado.

El hombre, identificado como Ulumaskan Sinan, fue rescatado por los servicios de seguridad del Ejército argelino tras permanecer secuestrado durante cerca de dos semanas, si bien por el momento se desconocen las causas del secuestro.

Níger ha sufrido un progresivo deterioro de la seguridad desde 2015 debido a la proliferación de ataques perpetrados por Boko Haram y sus facciones disidentes --entre ellas, la filial centroafricana del Estado Islámico (ISWAP)--, con intensa actividad en la cuenca del lago Chad. Ante los repetidos ataques de grupos terroristas armados, las fuerzas de seguridad nigerinas han intensificado sus operaciones.