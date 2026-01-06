Argelia cifra en más de 65 los supuestos terroristas "neutralizados" en 2025

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia han cifrado en más de 65 los supuestos terroristas "neutralizados" en operaciones llevadas a cabo durante 2025, incluidos más de 20 muertos a manos del Ejército, al tiempo que han recalcado que cerca de 370 personas sospechosas de apoyar a estos grupos fueron arrestadas en el país africano.

El Ministerio de Defensa argelino ha indicado en un comunicado que "en el marco de la lucha antiterrorista, las Fuerzas Armadas procedieron a la neutralización de 67 terroristas, el arresto de 369 elementos de apoyo, el hallazgo y destrucción de doce almacenes y escondites de grupos terroristas y la recuperación de 104 armas de fuego, trece minas de fabricación artesanal y municiones de diversos calibres".

Así, ha especificado que las fuerzas argelinas mataron a 21 terroristas y capturaron a otros ocho, mientras que 38 "arrepentidos" se entregaron a las autoridades, al tiempo que ha ensalzado los "resultados operativos cualitativos en el campo de la lucha antiterrorista y contra la criminalidad organizada multiforme".

En este sentido, ha destacado que las autoridades arrestaron a 2.354 narcotraficantes y la desarticulación de la introducción de 35 toneladas de hachís "proveniente de las fronteras con Marruecos", así como de 934 kilogramos de cocaína y 40 millones de "pastillas psicotrópicas", en el marco de los esfuerzos de Argel en materia de lucha contra las drogas.