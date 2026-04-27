Argelia condena la violencia en Malí y rechaza "categóricamente" el terrorismo "en todas sus formas"

Archivo - El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Biyatov - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha condenado este lunes la violencia registrada durante los últimos días en Malí y ha rechazado "categóricamente" el terrorismo "en todas sus formas, independientemente de cuáles sean sus motivaciones o causas", unas palabras que llegan después de el Ejército maliense haya "neutralizado" a más de cien terroristas ante los ataques coordinados lanzados el sábado por yihadistas y tuareg contra varios puntos del país.

"Quiero reafirmar nuestra postura clara e inquebrantable, que apoya por encima de todo la unidad de Malí, ya sea a nivel territorial como en términos institucionales", ha afirmado el ministro argelino en un comunicado difundido con motivo de la visita de su homólogo bosnio, Elmedin Konakovic, y que constituye la primera reacción del país tras lo sucedido.

Attaf ha asegurado que el terrorismo "no puede ser justificado ni tolerado independientemente de sus motivaciones" y ha recalcado que su postura se basa en la "agria experiencia argelina frente a este tipo de acciones". Es por ello que ha instado a la "cohesión nacional", la "mejor herramienta en la lucha contra el terrorismo". "Constituye un escudo en el que verdaderamente se puede confiar para luchar contra este flagelo con toda la efectividad necesaria", ha manifestado.

La ofensiva ha sido condenada en las últimas horas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) --un bloque que Malí abandonó para formar la Alianza de Estados del Sahel (AES) junto a las juntas de Burkina Faso y Níger--, que ha rechazado de plano los "ataques terroristas" lanzados desde el 25 de abril.

Sin embargo, es la primera reacción por parte de Argelia, país con el que Malí ha experimentado una crisis diplomática significativa durante los últimos meses. Esta crisis se agudizó con la destrucción el año pasado de un dron maliense por parte del Ejército argelino. Las autoridades de Malí acusaron entonces a las fuerzas de Argelia de derribar el dron en territorio maliense, mientras que Argel asegura que la aeronave "fue destruida debido a maniobras hostiles y reiteradas violaciones del espacio aéreo argelino".