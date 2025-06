Argelia "lamenta" el apoyo de Reino Unido al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argelia ha manifestado su descontento por el respaldo anunciado este domingo por Reino Unido al plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española del Sáhara Occidental, un extremo que ha "lamentado" recordando que Naciones Unidas lo considera un territorio pendiente de descolonización y pidiendo a Londres que exija a Rabat "que cumpla con sus responsabilidades internacionales".

"Argelia lamenta la decisión del Reino Unido de apoyar el plan de autonomía marroquí. En sus 18 años de existencia, este plan nunca se ha presentado a los saharauis como base de negociación", ha declarado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X el Ministerio de Exteriores argelino.

Pese a ello, ha pedido a Londres que haga uso de su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y continúe "exigiendo a Marruecos que cumpla con sus responsabilidades internacionales y (...) velando por el respeto de la legalidad internacional y, en particular, de la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización".

La cartera diplomática argelina ha pronunciado estas palabras pese a que, según su comunicado, entiende que el ministro de Exteriores británico, David Lammy, en rueda de prensa, "no ha mencionado ni ha prestado su apoyo a la supuesta soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental y, por lo tanto, no respalda la ocupación ilegal de este territorio no autónomo en el sentido de la legalidad internacional", mientras que "ha reafirmado públicamente y solemnemente el compromiso de Reino Unido con el principio del derecho a la autodeterminación".

Argel ha aprovechado para denunciar que el plan de Rabat "no ha sido tomado en serio por los sucesivos enviados de la ONU que se han sucedido en este puesto". "Todos ellos habían señalado la vacuidad de la iniciativa marroquí de autonomía y su incapacidad para ofrecer una solución seria y creíble al conflicto del Sáhara Occidental", ha agregado.

Además, ha considerado que la iniciativa del país vecino "nunca ha tenido como objetivo servir de base para la resolución política de este conflicto", sino que lo que pretende con ella es "ocupar el espacio para impedir cualquier búsqueda de una solución seria, (...) ganar tiempo y acostumbrar progresiva y gradualmente a la comunidad internacional al hecho consumado de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental".

Estas declaraciones llegan después de que el jefe de la diplomacia británica haya expresado este domingo su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, por considerarlo como "la base más creíble, viable y pragmática para arreglar el contencioso" sobre este territorio.

El comunicado, firmado este domingo en Rabat por Lammy y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, indica que "Reino Unido sigue de cerca la dinámica positiva actual emprendida en este sentido bajo el liderazgo de Su Majestad el rey Mohamed VI". Además, Londres "reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara" para Marruecos porque su resolución "reforzaría la estabilidad del norte de África y reactivaría la dinámica bilateral y la integración regional".

El texto destaca que UK Export Finance, la agencia británica que respalda los negocios en el extranjero, "puede considerar apoyar proyectos en el Sáhara", en particular en el marco del "compromiso de UK Export Finance de movilizar 5.000 millones de libras (casi 6.000 millones de euros) para apoyar nuevos proyectos económicos en todo el país".

En cualquier caso, "ambos países apoyan y consideran vital el papel central del proceso liderado por Naciones Unidas" y reafirman "su pleno apoyo a los esfuerzos del enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura". En particular, Reino Unido declara estar "listo, dispuesto y determinado a brindar su apoyo activo y su compromiso al enviado personal y a las partes".

El documento destaca que Reino Unido es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y que "comparte la opinión de Marruecos sobre la urgente necesidad de encontrar una solución a este prolongado contencioso, lo cual redundaría en interés de las partes". "Es hora de encontrar una solución y avanzar en esta cuestión, lo que fortalecería la estabilidad en el norte de África y revitalizaría el impulso bilateral y la integración regional", señala.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para los saharauis fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Polisario, que recuerda además que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental. Estados Unidos también respalda el plan de autonomía marroquí y en 2020 Donald Trump firmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa.