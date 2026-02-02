Argelia mata a cuatro presuntos terroristas en una operación en el norte del país

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia han anunciado la muerte de cuatro presuntos terroristas en el marco de una operación llevada a cabo por el Ejército en la provincia de Ain Defla, situada en el norte del país, sin especificar a qué grupo pertenecerían los sospechosos.

El Ministerio de Defensa argelino ha señalado en un comunicado que la operación fue lanzada el domingo en la zona de Yebel Amruna, antes de resaltar que los militares incautaron además cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov y diversas municiones tras los enfrentamientos.

"Esta operación, que sigue en marcha, confirma la vigilancia y la determinación de las fuerzas del Ejército Nacional Popular a la hora de perseguir a lo que queda de estos criminales hasta su total erradicación", ha zanjado.

El Gobierno argelino cifró en enero en más de 65 los supuestos terroristas "neutralizados" en operaciones llevadas a cabo en 2025, incluidos más de 20 muertos a manos del Ejército, al tiempo que recalcaron que cerca de 370 personas sospechosas de apoyar a estos grupos fueron arrestadas en el país africano.