Argentina confirma la liberación de los dos nacionales detenidos hace un mes en el este de Libia

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha confirmado este miércoles la puesta en libertad de los dos nacionales detenidos junto a otros ocho activistas hace un mes en Libia cuando formaban parte de una caravana que transportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, y ha defendido que su cartera no ha hecho "política ni espectáculo" para tramitar la liberación de los dos argentinos.

El ministro ha señalado en sus redes sociales que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, participantes de la iniciativa Caravana Global Sumud Land, han sido "expulsados" en la mañana de este miércoles del este de Libia y ha precisado que ambos están "seguros" en Estambul, donde han sido atendidos por empleados del Consulado General argentino en la localidad turca.

Quirno ha destacado que la liberación de los dos argentinos, detenidos el pasado 24 de mayo en Sirte, requirió el desplazamiento de cónsul argentino en Túnez a Bengasi, así como "arduas gestiones" junto a las autoridades de países "amigos", la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Además, ha defendido que el Ministerio de Exteriores "no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior". "Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron", ha incidido, antes de trasladar su agradecimiento al personal diplomático en Túnez por su "profesionalismo (...) en condiciones particularmente complejas".

La iniciativa Caravana Global Sumud Land anunció a finales de mayo la detención de diez de sus activistas --procedentes de Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Uruguay, España, Portugal, Túnez-- por parte de las autoridades del este de Libia, cuando negociaban el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte.

Las autoridades españolas han confirmado este miércoles la puesta en libertad de la activista Alicia Armesto, después de que Italia hiciera lo propio en la víspera con sus dos nacionales que formaban parte de la misma caravana, que había partido desde Mauritania aproximadamente un mes antes de su bloqueo en la localidad libia.

El convoy incluía diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y Derecho Internacional Humanitario.