La Armada de Alemania pone a prueba con "éxito" el sistema de misiles israelí 'Lora'

Archivo - Bandera de Alemania y de la Unión Europea. - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

BERLÍN 2 Sep. (DPA/EP) -

La Armada de Alemania ha puesto a prueba con "éxito" este miércoles el sistema de misiles israelí 'Lora' en el Atlántico Norte, en una operación con la que espera ampliar de forma significativa el alcance de estos proyectiles, que puede recorrer más de 500 kilómetros.

Un portavoz militar ha indicado que en el marco de la operación se han desplegado dos fragatas en aguas situadas entre Irlanda e Islandia, en unos preparativos que se han mantenido en gran medida en secreto, aunque se han emitido alertas marítimas y aéreas en la zona con una antelación de 45 días.

"Con el lanzamiento exitoso de un misil balístico anoche en el Atlántico Norte, hemos hecho historia naval. Estoy sumamente satisfecho con este logro", ha declarado el jefe de la Armada alemana, el vicealmirante Jan Christian Kaack.

El sistema ha podido desplegarse con éxito desde buques alemanes y su alcance potencial "supera todo lo conocido hasta ahora", tal y como ha afirmado Kaack, que ha añadido que la prueba marcó "un nuevo capítulo en las medidas de disuasión y la preparación de defensa en el mar" para proteger a Alemania y a sus aliados.

'Lora' es un misil balístico desarrollado y producido en Israel y utilizado en repetidas ocasiones por ese país. Su sistema de lanzamiento está diseñado para un despliegue relativamente rápido a bordo de buques y permite así extender las capacidades de las fuerzas alemanas.

Los aliados están cada vez más preocupados por una posible agresión rusa, alimentada en parte por recientes ataques con drones como el ocurrido en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania y del que el Gobierno alemán ha culpado directamente a Moscú.