Arranca en Abu Dabi el segundo día de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU

Encuentro en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos para abordar un proceso de paz que ponga fin a la invasión de Ucrania desatada por Moscú en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/The Uae Ministry Of Foreign

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para intentar avanzar en un proceso de paz que ponga fin a la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022 han entrado este jueves en su segundo día, en medio de cruces de acusaciones sobre nuevas oleadas de ataques con drones durante la madrugada, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha confirmado a través de un mensaje publicado a primera hora de este jueves en sus redes sociales que "el segundo día de negociaciones en Abu Dabi ha comenzado", sin que por ahora la parte rusa haya hecho declaraciones al respecto.

"Estamos trabajando en el mismo formato que ayer: consultas trilaterales, grupos de trabajo y coordinación sobre posiciones", ha sostenido Umerov, quien el miércoles, tras el primer día de esta segunda ronda de contactos, afirmó que los trabajos habían sido "sustanciales y productivas" y habían estado centradas "en medidas concretas y soluciones prácticas".

Abu Dabi ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra, incluidas las exigencias de Moscú para mantener el control de la región oriental del Donbás.

En este contexto, las Fuerzas Armadas de Ucrania y Rusia han intercambiado durante la última madrugada una nueva oleada de ataques con drones, según han denunciado ambos países, que sin embargo no han dado detalles sobre los objetivos atacados con estas andanadas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 183 drones kamikaze y dos misiles balísticos tipo 'Iskander', antes de agregar que los sistemas de defensa aérea lograron derribar 156 aparatos aéreos no tripulados antes de que llegaran a sus objetivos.

Sin embargo, ha confirmado que "se han registrado impactos de los misiles balísticos y 22 drones en 16 puntos del país, así como la caída de fragmentos de los aparatos interceptados en otros siete puntos", sin pronunciarse sobre víctimas. "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reseñado que los sistemas de defensa aérea del país han destruido durante las últimas horas 95 drones lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos 36 en los cielos de la región de Krasnodar.

A ellos se suman otros 27 aparatos en Rostov, 21 en el mar de Azov, ocho en Bélgorod y uno en Volgogrado, así como otros dos sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso que desde entonces no ha sido reconocido como legítimo por parte de la comunidad internacional.