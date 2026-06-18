Arranca en Filipinas el proceso de destitución contra la vicepresidenta e hija del expresidente Duterte

Archivo - La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, en una imgan de archivo. - Europa Press/Contacto/ROUELLE UMALI - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La audiencia preliminar del juicio político abierto contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, ha comenzado este jueves en el país y está previsto que se reanude el próximo lunes, lo que supone el pistoletazo de salida de un proceso que ha arrancado después de que su principal aliado en el Senado, Alan Cayetano, haya sido sustituido como presidente de la Cámara.

De momento, la primera vista judicial celebrada en el Senado como parte de este proceso ha abordado un solo artículo de la acusación, por lo que quedan pendientes otros tres más antes de que comience el tramo central del proceso de destitución de la vicepresidenta, que ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes --como ya sucediera en el pasado--.

El abogado Michael Poa, portavoz del equipo de defensa de Duterte, ha informado de los últimos avances en una rueda de prensa a puerta cerrada en la que ha matizado que se han abordado delitos de corrupción como el soborno y el abuso de poder, según informaciones del diario 'Inquirer'.

"Prevemos regresar aquí el lunes, y ya nos han informado de que habrá otra sesión ese mismo día. Ojalá podamos terminar todo para entonces. Si no, estamos preparados para volver también el martes", ha apuntado, antes de explicar que "es difícil dar un plazo definitivo para la finalización de la parte previa al juicio dada la cantidad de documentos probatorios que deben ser presentados".

No obstante, se ha mostrado confiado respecto al hecho de que la fecha prevista para el juicio, el próximo 6 de julio, sea viable a pesar de que las audiencias preliminares deban alargarse.

Duterte hace frente a acusaciones por presunto malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes, si bien ha negado todos los cargos y ha calificado las acciones adoptadas como una cuestión meramente política.

En caso de ser declarada culpable por el Senado, podría ser destituida e inhabilitada para el desempeño de cargos públicos, lo que truncaría sus aspiraciones para presentarse como candidata a la Presidencia en 2028.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL SENADO

El miércoles, los senadores eligieron a Sherwin Gatchalian como presidente de la Cámara Alta en sustitución de Alan Peter Cayetano, aliado de la vicepresidenta y quien a todas luces iba a asumir el papel de presidente del tribunal para el 'impeachment' contra Duterte.

Gatchalian ha sido elegido por unanimidad gracias al voto de trece senadores presentes durante la sesión extraordinaria convocada por el propio jefe de Estado del país, pero otros nueve senadores afines a Duterte se han ausentado. Ha sido el senador Joel Villanueva, que anteriormente formaba parte del bloque aliado a Duterte, el que ha votado finalmente a su favor y ha permitido contar con los votos necesarios para un cambio de liderazgo.

Durante semanas, los senadores afines a Gatchalian y Cayetano han estado enfrentados por el control de la Cámara, especialmente de cara al proceso de destitución. Este asunto se ha convertido en un punto central del reciente caos político en Filipinas, vinculado en gran medida a la rivalidad política entre las familias Marcos y Duterte.

Estas relaciones han empeorado significativamente durante los últimos años, especialmente de cara a las elecciones generales de mitad de mandato celebradas en 2025, si bien la figura de Rodrigo Duterte sigue salpicando la política filipina dado que se encuentra encarcelado en La Haya, Países Bajos, a la espera de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) lo someta a juicio por presuntos crímenes contra la humanidad.

La disputa se intensificó en junio de ese mismo año, provocando la dimisión de la propia Duterte como ministra de Educación. Unos meses antes, su padre había acusado a Marcos de ser un "drogadicto", mientras que Marcos achacó estas declaraciones al grave deterioro de la salud de Duterte por el consumo prolongado de fentanilo, un opiáceo. Por ahora, ninguno de los dos ha aportado pruebas que respalden sus acusaciones.