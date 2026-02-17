Arranca en Ginebra una nueva ronda de conversaciones indirectas entre EEUU e Irán sobre el programa nuclear iraní

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán han iniciado este martes una nueva ronda de contactos indirectos en la ciudad suiza de Ginebra, después de reiniciar recientemente sus negociaciones para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, en el marco de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país asiático.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, los contactos arrancaron el lunes con una reunión preliminar entre Irán y Omán, principal mediador de este proceso, mientras que durante la jornada la delegación estadounidense ha sido la encargada de mantener conversaciones con el representante omaní.

Poco después, las delegaciones iraní y estadounidense han iniciado el intercambio de mensajes a través de Omán, sin que por ahora hayan trascendido detalles y sin que los gobiernos de ambos países se hayan pronunciado sobre el contenido de estas conversaciones, en las que aspiran a acercar posturas.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, que encabeza la delegación iraní, ya se reunió el lunes con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, de cara a los contactos de este martes, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en las últimas horas que participará "indirectamente" en las conversaciones.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.