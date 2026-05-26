Arranca el juicio contra el exlíder del DUP Jeffrey Donaldson por violación y agresión sexual

Archivo - El exlíder del Partido Unionista Democrático (DUP) Jeffrey Donaldson - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El exlíder del Partido Unionista Democrático (DUP) norirlandés Jeffrey Donaldson ha acudido este martes a los tribunales en Newry en el marco del juicio en su contra tras declararse no culpable en septiembre de 2024 de hasta 18 cargos, entre ellos 13 de agresión sexual, uno por violación y otros cuatro por indecencia grave.

Tras constituirse este martes el jurado en el tribunal de Newry, ubicado en el sur de Irlanda del Norte, ha arrancado el juicio contra Donaldson por hechos que, según la acusación, implican a dos presuntas víctimas y habrían ocurrido entre 1985 y 2006, según ha recogido la cadena BBC.

En la causa también está imputada la mujer del exlíder unionista, Eleanor Donaldson, por supuestamente participar en el encubrimiento de los abusos que se le imputan a su marido, si bien no participará en el juicio por razones de salud y, en caso de ser condenada, no será enviada a prisión.

El matrimonio fue detenido el 28 de marzo. Donaldson dimitió como líder del DUP al día siguiente, formación que lideraba desde 2021, y renunció a su escaño como diputado por Lagan Valley en las elecciones generales que se celebraron cuatro meses después. Gavin Robinson, diputado del partido por Belfast Este, asumió entonces el liderazgo.