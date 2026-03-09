Arranca el juicio contra el exlíder de Sinn Féin Gerry Adams por su supuesta complicidad en los ataques del IRA

Archivo - Gerry Adams. - Brian Lawless/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 9 Mar. (DPA/EP) -

El juicio contra el líder histórico del Sinn Féin, Gerry Adams, por su supuesta complicidad y responsabilidad directa con los atentados del Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), entre la década de los 70 y 90 en territorio británico, ha comenzado este lunes en el Tribunal Real de Justicia.

La acusación ha sido presentada por John Clark, Jonathan Ganesh y Barry Laycock, víctimas en diferentes atentados, quienes han reclamado a Adams una simbólica indemnización de 1 libra por daños morales, al considerar "que estuvo tan involucrado como las personas que colocaron y detonaron esas bombas".

La Fiscalía apunta que la demanda presentada contra Adams establece que ninguno de los atentados bomba que se cometieron en territorio británico se llevó a cabo sin su consentimiento y si bien reconoce su contribución a la paz en Irlanda del Norte, también deja de manifiesto que "contribuyó a la guerra".

Adams, quien ha acudido este lunes a la sede de este tribunal en Londres, siempre ha negado cualquier implicación. Su defensa ha incidido en que "desempeñó un papel fundamental" en el proceso de paz que culminó con la firma del Acuerdo del Viernes Santo, en abril de 1998, poniendo fin a un conflicto que duró décadas.

Asimismo, sus abogados también han cuestionado la capacidad de estas tres víctimas para presentar estas acusaciones varias décadas después de que expiraran los plazos correspondientes. "Incluso si la demanda no estuviera abocada al fracaso por motivos de prescripción, fracasaría inevitablemente por sus méritos. El acusado niega enérgicamente cualquier implicación en los atentados", ha argumentado.

"El demandado nunca ha sido detenido como sospechoso, y mucho menos acusado o condenado, por ningún delito relacionado con ninguno de los atentados", ha señalado la defensa. Se espera que el juicio concluya la próxima semana.