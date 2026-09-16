Arranca el juicio contra la exministra francesa Rachida Dati por corrupción y tráfico de influencias

La exministra francesa Rachida Dati en los tribunales de París en el marco del caso en su contra por corrupción y tráfico de influencias - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exministra francesa Rachida Dati ha comparecido este miércoles ante un tribunal de París en el marco del caso en su contra por corrupción y tráfico de influencias tras haber sido acusada de recibir hasta 900.000 euros de la empresa Renault-Nissan entre 2010 y 2012 durante su mandato como eurodiputada a cambio de ejercer presiones dentro del Parlamento Europeo.

Sin hacer declaraciones a la prensa, Dati ha entrado en el tribunal parisino en el marco de la primera audiencia del caso y ha escuchado el resumen de los cargos en su contra, según ha recogido el diario francés 'Le Parisien'.

Tras sufrir una derrota en las últimas elecciones municipales de París, la actual alcaldesa del séptimo distrito de París comparecerá desde este miércoles hasta el próximo 28 de septiembre ante los tribunales. Dati se enfrenta a una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, una pena de diez años de prisión por corrupción pasiva y una multa de 450.000 euros.

La Fiscalía alega que Dati --acusada formalmente en julio de 2021-- recibió en total 900.000 euros entre 2010 y 2012 de Renault-Nissan en concepto de asesoría jurídica cuando era eurodiputada (2009-2019) a través de la filial del grupo en Países Bajos, RNBV.

Dati, que fue ministra de Cultura durante el segundo mandato del presidente Emmanuel Macron y anteriormente titular de Justicia bajo el liderazgo de Nicolas Sarkozy, habría recibido 300.000 euros anuales en concepto de honorarios a cambio de llevar a cabo actividades de lobby ante el Parlamento en nombre de Renault-Nissan, abusando así de "su influencia real o percibida" como eurodiputada.

El empresario libanés y exdirector ejecutivo de Nissan Carlos Ghosn, que también es juzgado en el marco del caso, tiene una orden de arresto internacional por éste desde abril de 2023, si bien se encuentra en Líbano después de que se fugara en 2019 de Japón, donde fue detenido por malversación.