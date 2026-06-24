Arranca en Siria el primer juicio contra un familiar de Al Assad desde la caída del antiguo régimen

Archivo - El expresidente de Siria Bashar al Assad (archivo) - -/Spa/Dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Siria ha abierto este miércoles los procedimientos contra Uasim al Assad, primo del derrocado presidente de Siria, Bashar al Assad, después de su detención en junio de 2025 en una operación llevada a cabo cerca de la frontera con Líbano.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, el hombre está acusado de "numerosos crímenes contra el pueblo sirio", incluida la formación de milicias implicadas en crímenes contra la población.

La primera sesión del juicio contra Al Assad ha tenido lugar en el Palacio de Justicia de Damasco, en el que el primo del exmandatario ha comparecido para responder también por cargos de tortura, secuestro y tráfico de drogas.

El portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nurredín al Baba, aseguró tras su detención en una "operación de seguridad precisa" que las nuevas autoridades contaban con pruebas documentales de sus acciones y adelantó que las investigaciones podrían revelar nuevos cargos.

El primo de Al Assad es sospechoso de estar detrás de "grupos armados irregulares" bajo dirección de Guiaz Dala, un comandante de una unidad del Ejército que estaba a cargo de Maher al Assad, hermano del expresidente y considerado como una de las piezas centrales en el aparato represivo de Damasco.

El caso es parte de los procesos de justicia de transición abiertos tras la caída de Al Assad, quien huyó a Rusia a principios de diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente del país asiático.

La Presidencia de Siria anunció también en mayo de 2025 la creación de dos comisiones que se dedicarán al proceso de reparación y búsqueda de desaparecidos para juzgar crímenes cometidos durante el régimen de Al Assad, en medio de críticas por su limitado mandato, que deja de lado las acciones de grupos opuestos al exmandatario, incluidos yihadistas, y socava las posibilidades de una rendición de cuentas y compensación para las víctimas.