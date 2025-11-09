Arrestado el líder del partido conservador japonés NHK acusado de difamar a otro político

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido japonés NHK (Partido Colaborativo), Takashi Tachibana, ha sido detenido este domingo acusado de difamar y dañar la reputación del ex miembro de la asamblea de la prefectura de Hyogo --región al sur de Japón-- Hideaki Takeuchi, quien acabó quintándose la vida el pasado mes de enero.

Tachibana se dedicó a difundir en redes sociales y en sus discursos información falsa del político fallecido acusándole de estar cometiendo un delito y de tener a la policía detrás de él por este motivo. "Parece que el ex miembro de la asamblea prefectural Takeuchi iba a ser arrestado", sostuvo en un acto de campaña, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

La campaña difamatoria tenía por objetivo conseguir la victoria en las elecciones de la prefectura del actual gobernador de Hyogo, Motohiko Saito, quien se presentaba a la reelección y que estuvo envuelto en acusaciones de acoso laboral.

Después de la muerte del político japonés --que dimitió tras las elecciones--, su esposa interpuso una demanda contra Tachibana, tras la que ha sido detenido por la policía de Hyogo.

Este pasado mes de marzo un hombre atacó a Tachibana con un cuchillo mientras se encontraba en un acto de campaña en la ciudad de Tokio, hiriéndole en la oreja con un arma de gran envergadura.

El partido NHK, de corte populista y abiertamente anticomunista, fue fundado en el año 2013 precisamente por Tachibana, un antiguo trabajador de la cadena de radiotelevisión pública japonesa homónima, NHK. Entre sus primeras demandas estaba la de lograr una reforma de la ley que rige la cadena para permitir que aquellos ciudadanos que no deseen financiarla pueda destinar sus impuestos a otros servicios.