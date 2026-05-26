La Asamblea Nacional venezolana aprueba a Timoteo Zambrano como nuevo embajador en España

Archivo - El político venezolano Timoteo Zambrano - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes de forma unánime el nombramiento del diputado Timoteo Zambrano, una figura ajena al oficialismo, como nuevo embajador ante España y representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El diputado Augusto Romero ha elogiado a Zambrano antes de la votación por su amplia experiencia y ha destacado que se trata de la primera vez que un representante de la oposición venezolana es nombrado como embajador, siendo por tanto un "acierto" de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Timoteo ha sido y es un defensor de la paz, del diálogo, de la negociación, del ejercicio de la política y eso lo ha demostrado en todos los espacios en donde le ha tocado levantar su voz", ha resaltado durante su turno de palabra, agregando que el nombramiento evidencia "una comprensión del momento político" que se vive.

En este sentido, ha afirmado que es "una señal de apertura" y de "pluralidad" por parte del Ejecutivo. "Tiene todas las herramientas, todo el reconocimiento, toda la experticia para cumplir esa labor, como embajador en el Reino de España", ha expresado.

Zambrano, que perteneció a las filas del partido socialdemócrata Acción Democrática en los primeros compases de su trayectoria política, se pasó a Un Nuevo Tiempo (UNT) en 2007, formación liderada por el opositor Manuel Rosales. También formó parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora venezolana.

El político, cercano al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, fundó el partido Cambiemos Movimiento Ciudadano tras romper con UNT en 2018 y se apuntó a las filas de la coalición Concertación por el Cambio, que pasó posteriormente a llamarse Alianza Democrática.

Zambrano, que se sentó también en la Mesa de Negociación y Acuerdo impulsada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha estado al frente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y fue diputado delegado ante el Parlasur, la sede legislativa del del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).