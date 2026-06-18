La Asamblea Nacional de Zimbabue aprueba extender dos años más el mandato del presidente

Archivo - El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa - Europa Press/Contacto/Shaun Jusa - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Zimbabue ha aprobado este jueves un proyecto de ley que modifica la Constitución para extender el mandato del actual presidente, Emmerson Mnangagwa, de cinco a siete años en medio de sus intentos por mantenerse en el cargo.

La legislación, que ha contado con el respaldo de 216 de los 258 miembros de la Asamblea Nacional y fue presentada por el Gobierno el pasado mes de febrero, aún debe ser aprobada por el Senado antes de ser promulgada por Mnangagwa, de 83 años.

Entre otras medidas, el proyecto de ley contempla posponer las elecciones de 2028 a 2030 y extender el mandato presidencial de cinco a siete años, además de elegir al presidente con una mayoría de dos tercios en lugar de por sufragio directo.

El ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, ha defendido durante el debate que el proyecto de ley, que también incluye que el presidente pueda nombrar a diez senadores más, ha sido impulsado por el Ejecutivo "en aras del interés nacional".

"Preguntan qué problema resuelve este proyecto de ley y qué crisis exige. Resuelve el problema de una nación que no puede construir porque está atrapada permanentemente en un clima electoral tóxico, la disputa por el poder y la inestabilidad que ahuyentan la inversión de la que se crean los empleos", ha expresado, según las transcripciones del debate publicadas por la Cámara.

Mnangagwa --quien accedió al poder tras el golpe de Estado de 2017 contra Robert Mugabe--, obtuvo un segundo mandato tras imponerse en las presidenciales celebradas en agosto con un 52% de los votos, en medio de las denuncias de fraude por parte del líder de la opositora Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), Nelson Chamisa, quien se hizo con el 44 por ciento de los apoyos.

Los zimbabuenses votaron abrumadoramente a favor de una nueva Constitución en 2013 que introdujo límites al mandato presidencial --dos mandatos de cinco años no consecutivos-- en un momento en que el control de Mugabe sobre el poder parecía afianzado.

Mnangagwa, que no puede presentarse a un tercer mandato, aseguró con anterioridad que no tenía ninguna intención de aferrarse al poder, si bien sus partidarios le han animado a permanecer en el cargo en medio de las tensiones por la sucesión dentro del ZANU-PF. El principal candidato a sucederle es el exgeneral del Ejército Constantino Chiwenga, acusado recientemente de actos de traición.