Ascendida dentro del partido único de Corea la hermana de Kim Jong Un

Archivo - Kim Yo Jong, hermana del dirigente norcoreano Kim Jong Un - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, subdirectora de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC) y hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha ascendido al ser nombrada este martes responsable de uno de los departamentos del partido único que gobierna el país asiático desde la década de 1940.

La agencia de noticias estatal KCNA ha anunciado la promoción de la hermana de Kim Jong Un, si bien no ha precisado qué cartera dentro de la formación está previsto que dirija.

Su ascenso llega al término del noveno congreso del PTC, celebrado en la capital norcoreana, Pyongyang, y que ha resultado en la reelección del dirigente norcoreano como secretario general del partido. Tras el evento, que abarca varios días de reuniones, se publican los objetivos políticos para los cinco próximos años en ámbitos como el económico, el de la defensa o el de la diplomacia.

La hermana de Kim es uno de los pocos miembros de la familia gobernante que mantiene una posición destacada y sus declaraciones suelen ser difundidas por la KCNA, convirtiéndose en la principal portavoz del régimen norcoreano, en particular en lo que se refiere a las relaciones con la vecina Corea del Sur.