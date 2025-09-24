Ascienden a 17 los muertos por el paso del supertifón 'Ragasa' por Taiwán

Archivo - Imagen de archivo de las fuertes lluvias en Taiwán. - Europa Press/Contacto/Zhu Xiang - Archivo

La tormenta toca tierra en el sur de China, donde miles de personas han sido evacuadas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en Taiwán a causa de las fuertes lluvias registradas en la isla por el paso del supertifón 'Ragasa', que ha dejado varios fallecidos en Filipinas, ha provocado evacuaciones en Hong Kong y ya ha tocado tierra en el sur de China.

En la que es considerada por muchos como la tormenta "más fuerte del año", 'Ragasa' ha dejado más de un millón de evacuados en estos territorios. En Taiwán, donde los decesos se concentran en el municipio de Guangfu, en el condado de Hualien, las autoridades han alertado de las "devastadoras" consecuencias de un deslave registrado a consecuencia del desbordamiento del río Matawan.

Así, han explicado que casi una veintena de personas se encuentran en paradero desconocido, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar durante las próximas horas, según informaciones de la agencia de noticias CNA.

Además, unas 8.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas a principios de esta semana antes de que el tifón tocara tierra y provocara la suspensión de las clases, de los vuelos y el derrumbe de un importante puente de Guangfu. Varias carreteras han quedado completamente sumergidas y destruidas.

Las autoridades estiman que 15,4 toneladas de agua --el equivalente a unas 6.000 piscinas olímpicas-- se han desbordado de una presa formada a partir de desprendimientos o sedimentos procedentes de glaciales y que se encuentra en las inmediaciones, lo que ha contribuido al deslave en cuestión.

Los equipos de búsqueda y rescate siguen desplegados en Hualien, donde las carreteras se encuentra intransitables debido a la presencia de lodo. La mayoría de las víctimas mortales son personas mayores que se encontraban en domicilios de poca altura sin posibilidad de evacuación.

EL TIFÓN TOCA TIERRA EN CHINA

Este mismo miércoles, las autoridades chinas han informado de que el tifón ha tocado tierra en Yangjiang, en la provincia de Cantón, situada en el sureste del país y cerca de Hong Kong.

Asimismo, está previsto que el tifón se siga desplazando hacia el oeste y vuelva a tocar tierra en la ciudad de Shenzhen, donde cerca de un millón de personas ya han sido evacuadas ante un posible "desastre a gran escala", según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Tras golpear China, la tormenta seguirá moviéndose hasta alcanzar Vietnam y Laos a finales de esta semana, tal y como indican las predicciones meteorológicas, que apuntan a un aumento de los tifones en la región.