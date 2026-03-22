Ascienden a 175 los heridos en los ataques iraníes contra ciudades del sur de Israel

Ataque con misil iraní a la ciudad de Dimona, en el sur de Israel - Europa Press/Contacto/Israel Defense Forces
MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los heridos tras los ataques iraníes contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona ascienden ya a 175 personas, según han confirmado este domingo los servicios médicos de Israel, que no han reportado víctimas mortales por el momento.
"Un total de 175 personas han resultado heridas en los ataques con misiles iraníes contra Arad y Dimona", han informado desde el Centro Médico Soroka, el hospital donde han sido trasladadas buena parte de estas personas, según ha recogido el diario israelí 'Times of Israel'.
Estas mismas fuentes han señalado que el ataque contra Arad ha provocado 115 heridos, nueve de ellos graves. En total, 31 personas afectadas por este suceso han sido hospitalizadas en Soroka, incluidos 18 niños.
En Dimona, 60 personas han resultado heridas, entre las que se encuentra un niño de doce años en estado grave, que ha tenido que ser operado, y un joven de unos veinte años se encuentra herido "de carácter moderado". "En total, cinco de los heridos continúan hospitalizados", han indicado desde el Centro Médico de Soroka.
Los misiles iraníes han impactado contra estas dos ciudades del sur de Israel en la noche de este sábado, en lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes. Las Fuerzas Armadas han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico en Dimona, donde hubo una respuesta defensiva pero no se logró para el ataque.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que ha sido "una tarde muy difícil" por los ataques de Dimona y Arad. Netanyahu ha hablado con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y ha ordenado dar "toda la asistencia necesaria" a nivel gubernamental. "Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes", ha subrayado.
NUEVO INTERCAMBIO DE ATAQUES ENTRE ISRAEL E IRÁN ESTE DOMINGO
Este domingo se han registrado además nuevos ataques iraníes contra territorio israelí, sin que se haya informado de daños humanos o materiales por el momento. "El Ejército ha identificado el lanzamiento de misiles desde Irán hace poco tiempo", han informado las Fuerzas Armadas en tres ocasiones a primera hora de la mañana.
Como respuesta a los ataques iraníes, el Ejército ha iniciado una nueva oleada de ataques contra Teherán, según han anunciado a través de un comunicado difundido en redes.
La ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero ha sido respondida desde la República Islámica con el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y varios países de la región. En Irán la cifra oficial de muertos supera el millar, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.