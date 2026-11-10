Ascienden a 18 los muertos por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de muertos por una explosión registrada el lunes en una planta metalúrgica de la ciudad turca de Aliaga, en la provincia de Esmirna, en el oeste del país, ha aumentado a 18, según ha informado este martes la Fiscalía de Turquía.

Mientras continúa la investigación sobre el incidente, que ha dejado también 14 heridos hasta el momento, las fuerzas de seguridad han detenido a Mehmet Tustu Basaran, presidente del Consejo de Administración de la plata de HABAS y que se encuentra ahora bajo custodia en Kartal, un distrito de la provincia de Estambul.

El sospechoso ha sido trasladado para la realización de los trámites correspondientes. Una vez concluidos dichos procedimientos, Basaran será entregado a los equipos del Departamento de Policía de Esmirna encargados de la investigación, tal y como ha recogido el diario 'Cumhuriyet'.

La explosión tuvo lugar el lunes al mediodía, aproximadamente, durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta HABAS, donde se desencadenó un incendio que afectó a gran parte de las instalaciones. Todas las víctimas son trabajadores de la planta.

La Fiscalía de Menemen ha abierto una investigación sobre el incidente y cuatro magistrados han sido asignados al caso, según ha indicado por su parte el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, en sus redes sociales.