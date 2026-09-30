Ascienden a 22 los muertos por las inundaciones en Tailandia

Inundaciones en Tailandia - Sun Weitong / Xinhua News / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades tailandesas han elevado a 22 el número de fallecidos en el marco de las graves inundaciones que han tenido lugar durante las últimas semanas y que dejan ya más de dos millones de afectados en todo el país.

En este contexto, la cuenca del río Mae Klong, en la provincia occidental de Kanchanaburi, permanece bajo alerta roja por inundaciones ante el incremento del caudal liberado desde la presa de Mae Klong, mientras los equipos de emergencia han tenido que intervenir después de que una balsa a la deriva impactara contra una de las compuertas del embalse, han informado los medios tailandeses.

Según el último informe de situación hídrica, difundido a las 06.00 horas (hora local) de este miércoles, el caudal del mencionado río ha alcanzado los 2.142 metros cúbicos por segundo. La Oficina Regional de Riego ha advertido de que la actual crecida podría llevar el flujo máximo hasta aproximadamente 2.500 metros por segundo, lo que incrementa notablemente el riesgo para las poblaciones asentadas en las riberas del afluente.

La situación ha obligado a mantener desplegados a los servicios de emergencia, que han intervenido durante la madrugada para retirar la balsa accidentada, según fuentes locales.