Ascienden a 92 los presos palestinos muertos en cárceles de Israel desde los ataques del 7 de octubre

Archivo - Imagen de archivo de la prisión israelí de Ofer. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades palestinas han cifrado este martes en 92 los presos muertos en cárceles de Israel desde los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, lo que constituye el 28% de todas los decesos de palestinos encarcelados desde finales de los años 60.

Las cifras apuntan a que al inicio de octubre había unos 9.300 presos en cárceles israelíes, de los cuales 118 han sido condenados a cadena perpetua y otros 350 son menores. De todos ellos, 3.100 se encuentran bajo detención administrativa y 1.419 han sido clasificados, mientras que unos 1.400 han sido calificados como "combatientes ilegales".

Desde el 7 de octubre se han registrado alrededor de 26.000 detenciones en Cisjordania y otras miles en Gaza. Así, el 49% de los presos en las cárceles israelíes "carecen de cargos" o "juicios" abiertos en su contra, según ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA.

"Desde el comienzo del genocidio, la ocupación israelí ha intensificado su política de detenciones y persecución, convirtiéndola en una herramienta de venganza colectiva, sometimiento y ataque contra diversos sectores de la sociedad palestina", han lamentado, antes de apuntar a que existen "grandes dificultades para documentar los casos debido a la continuidad de las operaciones militares, los cortes de información y las desapariciones forzadas".

"Las consecuencias de las detenciones van más allá del hecho mismo de estar preso, e incluyen incursiones, registros, actos de vandalismo, amenazas y malos tratos, así como repercusiones psicológicas, sociales y económicas para los detenidos y sus familias; factores que, según las organizaciones de derechos humanos, convierten la detención en un instrumento constante de presión y sometimiento colectivo", han afirmado.