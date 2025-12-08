Ascienden a 961 los muertos por las inundaciones en el oeste de Indonesia

Archivo - Imagen de archivo de una calle completamente anegada en Yakarta, Indonesia. - Donal Husni/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ha ascendido a 961, según han confirmado este viernes las autoridades del país, que han afirmado que hay además unos 5.000 heridos y 293 desaparecidos.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que 3,3 millones de personas se han visto afectadas por el paso del ciclón 'Senyar', que ha provocado lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Asimismo, ha especificado que hay 52 distritos afectados por la emergencia y ha cifrado en unas 157.000 las casas que han sufrido daños durante el desastre, que deja además daños en 1.300 instalaciones públicas, entre ellas 199 centros sanitarios, 701 escuelas y 405 puentes, lo que afecta a las labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades han alertado de que la destrucción provocada por estas lluvias es severa y se debe a la cantidad de agua registrada durante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, el país está iniciando su época de lluvias, lo que ha hecho saltar las alarmas en otros puntos del país que de momento no se han visto tan afectados.