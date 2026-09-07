Ascienden a cuatro los muertos por los deslizamientos de tierra en el sureste de China debido al tifón 'Saudel'

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los deslizamientos de tierra registrados el sábado en la provincia china de Jiangxi (sureste) por las fuertes lluvias desatadas por el tifón 'Saudel' ha aumentado a cuatro, según han confirmado las autoridades, que han afirmado que los esfuerzos de búsqueda y rescate siguen activos para intentar localizar a otros diez desaparecidos.

Según las informaciones recogidas por la agencia china de noticias Xinhua, en la localidad de Mingkeng han sido recuperados tres cuerpos, mientras que otras nueve personas han sido dadas por desaparecidas. Por otra parte, al menos una persona ha muerto y otra ha sido dada por desaparecida en Yangfen.

Asimismo, alrededor de 5.500 personas han sido reubicadas a zonas consideradas más seguras, mientras que cerca de 640 trabajadores de emergencia están participando en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los deslizamientos, que han destruido varias carreteras, lo que está dificultando los trabajos.