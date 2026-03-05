Ascienden a más de 1.200 los muertos en Irán por la ofensiva conjunta de EEUU e Israel

Edificio bombardeado en la capital de Irán, Teherán, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada el 28 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha ascendido a más de 1.200, según han confirmado este jueves las autoridades del país asiático.

La Fundación de Mártires y Veteranos de Irán ha recalcado en un breve comunicado que "el número de mártires enterrados hasta ahora asciende a 1.230", sin pronunciarse sobre heridos a causa de esta campaña de bombardeos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Entre los muertos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.