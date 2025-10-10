Ascienden a más de 67.200 los muertos y cerca de 170.000 los heridos por la ofensiva de Israel en Gaza

Archivo - Palestinos rezan junto a los cadáveres de varias personas muertas en ataques por parte del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a más de 67.200 los palestinos muertos y a cerca de 170.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, poco después de que el Ejército israelí confirmara la entrada en vigor del nuevo alto el fuego pactado al hilo de la propuesta formulada la semana pasada por el presiente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 67.211 mártires y 169.961 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que confirma que 17 muertos y 71 heridos han llegado durante el último día a hospitales que aún siguen operativos. Sin embargo, ha reseñado que aún hay cadáveres "bajo los escombros" y "tirados en las calles".

En este sentido, la cartera ha señalado que 2.615 palestinos han muerto y 19.182 han resultado heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, al tiempo que ha manifestado que 13.598 palestinos han muerto y 57.849 han resultado heridos desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra Gaza.