Ascienden a más de cien los muertos por un bombardeo achacado al Ejército de Sudán contra un mercado en Darfur Sur

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del bombardeo achacado al Ejército de Sudán contra un mercado de la ciudad de Nyala, capital del estado de Darfur Sur, ha superado la barrera del centenar, según ha denunciado una organización civil, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre el ataque.

La organización Emergency Lawyers ha señalado en un comunicado en redes sociales que "un dron del Ejército atacó el mercado de Tanqung, en el barrio de Dumaya de Nyala, causando la muerte de 102 civiles y dejando otros 113 heridos, incluidos mujeres y niños".

Así, ha expresado su condena a esta "masacre", que "ha convertido un mercado civil en un lugar de matanza y lesiones masivas", al tiempo que ha resaltado que "el hecho de atacar un mercado frecuentado por civiles que buscan obtener sus artículos de primera necesidad y sus medios de subsistencia, provocando un saldo tan alarmante, plantea graves interrogantes sobre el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario".

"Es inaceptable poner en riesgo la vida de los civiles mediante ataques que no tienen en cuenta la naturaleza de los objetivos ni el impacto previsible que estos tendrán sobre la población", ha señalado, antes de reclamar una investigación "independiente y transparente" para determinar responsabilidades y facilitar que los culpables del bombardeo rindan cuentas.

El balance de Emergency Lawyers ha sido publicado después de que la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) cifrara en 36 los muertos y en más de 150 los heridos por el bombardeo contra Nyala. La cifra recoge a las víctimas trasladadas al Hospital Universitario de Nyala, al que da apoyo.

Por otra parte, al menos cinco personas han muerto en varios ataques ejecutados el martes contra tres zonas mineras en El Leri, situada en el estado de Kordofán Sur (sur), según fuentes locales citadas por el portal de noticias Sudan Tribune, que han apuntado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) como responsables, sin que el grupo se haya pronunciado.

La guerra civil estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.