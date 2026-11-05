El asesor económico de Putin visita la Casa Blanca durante una ceremonia con Melania Trump

Kirill Dmitriev, asesor del presidente Vladimir Putin, en la Casa Blanca junto a la primera dama estadounidense, Melania Trump - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, asesor económico del presidente ruso Vladimir Putin, ha visitado este jueves la Casa Blanca durante una ceremonia con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por el alto el fuego temporal en la ciudad Oleshki, y se ha reunido con el mandatario Donald Trump.

En un discurso pronunciado a invitación de la primera dama, Dmitriev le ha agradecido su "destacada labor humanitaria" para lograr la tregua entre Rusia y Ucrania en esta localidad situada en la provincia de Jersón, motivo por el que le ha hecho entrega de un "pequeño obsequio" consistente en el dibujo de una niña de once años procedente de Oleshki con unas palabras para Melania Trump.

"Este mensaje de los niños, francamente, eclipsa cualquier declaración diplomática que cualquiera pueda hacer", ha dicho Dimitriev, "en nombre del presidente Putin y del pueblo de la Federación Rusa".

El asesor, que ha destacado el "liderazgo crucial" de la primera dama para coordinar la operación humanitaria, ha indicado que el propio mandatario ruso ha dado "todas las instrucciones necesarias para garantizar la aplicación satisfactoria del alto el fuego" en la citada ciudad.

"Esta misión humanitaria demuestra lo que se puede lograr cuando se unen la compasión, la determinación y la cooperación", ha agregado.

Por su parte, Melania Trump ha renocido la labor de Putin y de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para la implementación de la tregua. Sin ellos, "el alto el fuego en Oleshki no habría sido posible" ha asegurado sobre una "cooperación (que) sienta un precedente significativo para promover la paz en toda la región".

La ceremonia en la Casa Blanca ha servido para un encuentro del asesor de Putin y Donald Trump, según ha confirmado este posteriormente en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, si bien no ha dado más detalles.

"No puedo revelaros de qué hemos hablado, pero va a haber un gran acuerdo, un gran acuerdo que va a ir más allá de Ucrania. Incluso podría decir que podría afectar a toda Europa. Va a ser un acuerdo grandioso y maravilloso y todo el mundo estará encantado", ha asegurado.