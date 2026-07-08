El asesor de Trump para África ve "constructivos" los últimos contactos en Malta entre las partes enfrentadas en Libia

Archivo - El mariscal de campo Jalifa Haftar, que lidera las fuerzas leales a las autoridades asentadas en el este de Libia - -/Egyptian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, ha descrito este miércoles como "constructivas" las conversaciones mantenidas el lunes en Malta entre las partes enfrentadas en Libia, un país que atraviesa desde hace años una situación de bicefalia que se vio acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021.

"Me complace haber reunido nuevamente a altos cargos de la Libia occidental y oriental, esta vez en Malta. Nuestro objetivo ha sido el de contribuir al avance de los esfuerzos libios para unificar las instituciones del país. He apreciado las conversaciones constructivas entre las partes libias", ha afirmado Boulos.

Así, ha indicado que "una Libia unida será más estable y próspera", además de "un socio económico y de seguridad más fuerte para el resto del mundo, incluido Estados Unidos", según un mensaje difundido en redes sociales dos días después de que tuviera lugar el encuentro.

El lunes, altos cargos de las partes enfrentadas del este y el oeste de Libia se reunieron en Malta en lo que, según fuentes cercanas al asunto, supuso un importante intento de reducir la tensión.

En una primera reunión, Ibrahim Dbeibé, asesor principal y pariente del primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, con sede en Trípoli, mantuvo un encuentro con Sadam Haftar, el influyente hijo del mariscal de campo Jalifa Haftar y 'número dos' del Ejército Nacional Libio (ENL).

Asimismo, las partes libias se reunieron brevemente con representantes del Gobierno maltés, entre los que estaría el ministro de Exteriores, Chris Fearne y el vice primer ministro, Ian Borg, según informaciones recogidas por el diario 'Times of Malta'.

El propio Fearne trasladó en un mensaje difundido en redes sociales su apoyo a "los esfuerzos encaminados a lograr la estabilidad y una seguridad duradera en Libia", al tiempo que confirmó haberse reunido con las partes libias y con el propio Boulos.

Estados Unidos ha intensificado recientemente sus contactos con líderes tanto del este como del oeste en un esfuerzo por fomentar la reconciliación política y la unificación de las fragmentadas instituciones del país.

Malta, por su parte, ha servido durante mucho tiempo como sede neutral para el diálogo sobre Libia debido a su proximidad geográfica y a sus estrechos lazos históricos, políticos y económicos con su vecino del sur.

A finales de junio, las fuerzas libias leales a las autoridades asentadas en el este del país mostraron su disposición a mantener negociaciones sobre la iniciativa presentada por Estados Unidos para lograr una reunificación administrativa, argumentando que podría abrir el camino para una solución a la crisis, abierta en 2011 tras la captura y ejecución del entonces líder de Libia, Muamar Gadafi.