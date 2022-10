Así son los drones kamikaze que Rusia está utilizando contra Ucrania

MADRID, 17 Oct. (EDIZIONES) -

Los ataques que esta madrugada se han producido en Kiev, provocando dos explosiones en el centro de la capital ucraniana y en los que ha fallecido al menos una persona y 18 han sido rescatadas, responde a una táctica en la que Rusia está empleando drones kamikaze o UAV (siglas utilizadas en inglés para "vehículo aéreo no tripulado").

Las autoridades ucranianas afirman que se trata de ataques con drones Shahed, drones teledirigidos fabricados desde 2021 por el ejército iraní, y empleados por este país en la Guerra de Yemen. Según la inteligencia estadounidense, Rusia los ha comprado a Irán y los emplea en sus ataques aéreos contra ciudades ucranianas.

Se denominan "kamikazes" o "suicidas", ya que su ataque implica la autodestrucción del aparato estrellándose contra el objetivo. Según el medio ucraniano especializado en tecnología Mezha, el Shared-136 utilizado en los ataques tiene 3 metros y medio de longitud, 2 metros y medio de envergadura, 200 kg de peso y una velocidad de 185 km/h. Pueden volar a 4000 metros y su principal arma es su carga, 50 kg de explosivos.

El propio Ministerio de Defensa ucraniano publicó en septiembre imágenes de estos drones derribados por su defensa aérea y denunció la compra por parte de Rusia de armamento iraní, algo que la inteligencia estadounidense afirmó en agosto. La Unión Europea debatirá posibles sanciones contra Irán si se demuestra la venta de este armamento.

El ejército ruso los utiliza bajo la denominación "Geran-2" como parte de sus ataques aéreos, aunque la mayor parte de ellos son derribados por las defensas aéreas de Ucrania. En el ataque de hoy, solo 5 de una treintena de drones han conseguido llegar a Kiev, siendo el resto derribados por el ejército ucraniano, según ha detallado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Según la CNN, Ucrania dispone, además de sus sistemas de defensa aéreos, drones de combate similares a los utilizados por Rusia. El jefe de gabinete del Ejecutivo ucraniano, Andriy Yermak, ha denunciado esta mañana los ataques y ha pedido más ayuda en sistemas de defensa aérea.

Explosions in Kyiv. The 🇺🇦 capital was attacked by kamikaze drones. The Russians think it will help them, but such actions are like agony.



We need more air defense systems ASAP. More weapons to defend the sky and destroy the enemy.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/sg4QoEEZJH