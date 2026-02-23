La Asociación Alemana de Periodistas pide convocar al embajador turco tras el arresto de un reportero de DW

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Alemana de Periodistas (DJV) ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores germano, Johann Wadephul, convocar al embajador de Turquía en Berlín, Gökhan Turan, tras la detención en Ankara del reportero turco Alican Uludag, que trabaja para la emisora Deutshe Welle (DW).

"La orden de detención contra Alican Uludag demuestra que el régimen de Erdogan mantiene sus medidas represivas", ha subrayado el presidente de la DJV, Mika Beuster, en un comunicado de la propia asociación sobre el arresto de este periodista, acusado de "insultar" al mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, de difundir "información falsa".

En ese mismo comunicado, la DJV lamenta que Erdogan gobierna "de manera autocrática y lleva años reprimiendo sistemáticamente a los periodistas que no le siguen el juego".

Dicho arresto, agrega Beuster, constituye, además, un "ataque frontal contra la emisora alemana Deutsche Welle" que, remarca, "informa a la población con criterios periodísticos y no propagandísticos".

Así, tachando la detención de un acto de "pura persecución" contra un periodista "crítico e independiente que se toma en serio su profesión y no se deja silenciar", el directivo de la DJV ha instado al ministro de Asuntos Exteriores alemán a no permanecer "en silencio".

Cabe tener en cuenta que la acción de convocar a un embajador por parte de un ministro de Asuntos Exteriores es considerada como un medio diplomático de protesta.

La detención de Uludag, a quien la Fiscalía General de Turquía acusa de "insultar" a Erdogan y de difundir "información falsa", se produjo el pasado 19 de febrero, después de que el periodista revelase que las autoridades habían ordenado liberar en diciembre de 2024 a seis condenados por el atentado ocurrido en el aeropuerto de Atatürk en 2016, donde perdieron la vida 45 personas.