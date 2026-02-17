Asociaciones estudiantiles en Senegal llaman a movilizarse frente a las detenciones durante las protestas

Archivo - Estudiantes en la Universidad Sheij Anta Diop (UCAD) en Dakar, la capital de Senegal - Europa Press/Contacto - Archivo

El Colectivo de Asociaciones Estudiantiles de la Universidad Sheij Anta Diop (UCAD) de Dakar ha convocado una movilización nacional en Senegal hasta el jueves en todas las universidades del país para protestar por la detención de estudiantes durante las recientes protestas, que han dejado al menos un joven muerto.

El Colectivo ha denunciado las detenciones "arbitrarias e injustificadas" de estudiantes, entre ellos tres representantes de la comunidad estudiantil --Demba Ka, Waly Faye y Bathie Fall-- acusados por cargos de asociación delictiva, destrucción de propiedad y atentar contra la seguridad pública.

"Las autoridades parecen excluir cualquier vía de negociación, favoreciendo en cambio el uso de la fuerza", ha lamentado, agregando que se están llevando a cabo "cacerías" contra los estudiantes, según ha recogido el diario 'Le Quotidien'.

Un estudiante, identificado como Abdulaye Ba, murió el pasado 9 de febrero en el marco de una intervención policial durante unas violentas protestas en el campus universitario de la UCAD para exigir el pago total de las becas pendientes a estudiantes de primer año.

Alrededor de un centenar de jóvenes fueron detenidos en las protestas, si bien todos ellos han sido liberados, a excepción de los tres citados líderes estudiantiles, según un comunicado de la Asociación de Jóvenes Abogados de Senegal (AJAS).

Las autoridades universitarias han anunciado este martes que se están llevando a cabo consultas con los interlocutores sociales para encontrar una salida a la crisis mediante el diálogo. "Todos los actores destacaron una prioridad común: calmar las tensiones, entablar un diálogo inclusivo con los estudiantes y preservar el año académico", ha señalado en redes sociales la UCAD.