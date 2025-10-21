Atacado con drones el aeropuerto de Jartum en la víspera de su reapertura tras su cierre en 2023

Archivo - Fotografía de archivo del aeropuerto de Jartum tras su toma por parte del Ejército de Sudán tras cerca de dos años en manos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Europa Press/Contacto/Mohamed Khedir - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de la capital de Sudán, Jartum, ha sido objetivo este martes de un ataque con drones en la víspera de su reapertura después de que el Ejército recuperara su control en marzo, tras casi dos años en manos de las paramiltares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) al hilo de la guerra civil desatada en abril de 2023.

Fuentes de seguridad citadas por el portal sudanés de noticias Sudan Tribune han indicado que los sistemas de defensa aérea han interceptado varios aparatos en la zona, si bien testigos han señalado que en la zona hay varias columnas de humo derivadas de posibles impactos, sin informaciones sobre víctimas o daños.

El ataque ha tenido lugar horas después de que la Autoridad de Aviación Civil de Sudán anunciara que el aeropuerto retomaría este miércoles sus operaciones a nivel nacional, una vez completados los trabajos técnicos y operativos para este paso, tal y como ha recogido la agencia sudanesa de noticias, SUNA.

El aeropuerto suspendió operaciones a raíz del estallido de la guerra entre el Ejército y las RSF, que en un primer momento se hicieron con su control junto a la mayoría de la capital. Sin embargo, una contraofensiva permitió a las Fuerzas Armadas recuperar la ciudad en marzo, momento desde el que ha intentado restablecer la normalidad en Jartum.

La guerra civil estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.