Atacado e incendiado en aguas de Dubai (EAU) un "superpetrolero kuwaití" completamente cargado

Imagen de archivo de un buque cisterna y un carguero - Europa Press/Contacto/Tolga Ildun
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Corporación de Petróleo de Kuwait, el consorcio petrolero estatal del país, ha denunciado en la madrugada de este martes un "ataque iraní directo" pero sin víctimas contra un buque "superpetrolero kuwaití" anclado en el puerto de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, que estaba "completamente cargado" en el momento del impacto, que ha provocado daños materiales "con la posibilidad de un vertido".
"El superpetrolero kuwaití Al Salmi ha sido objeto de un ataque directo y malicioso por parte de Irán mientras se encontraba anclado en el puerto de Dubái", ha afirmado la compañía en un comunicado recogido por la también estatal agencia de noticias kuwaití, KUNA.
El consorcio ha advertido de que la embarcación "estaba completamente cargada" en el momento del ataque, que ha provocado "daños materiales en el casco del buque y un incendio a bordo, con la posibilidad de un derrame de petróleo en las aguas circundantes".
"La corporación ha confirmado que no ha habido víctimas como resultado del incidente y ha indicado que se está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de los daños", ha agregado.
Por su parte, la Oficina de Prensa de Dubai ha apuntado al impacto de un "dron" contra un buque petrolero kuwaití en aguas de la ciudad emiratí, si bien no ha aludido a la posible procedencia del proyectil, que ha provocado un incendio en el navío que las autoridades llevarían cerca de una hora intentando sofocar.
"Las autoridades de Dubái confirman su respuesta a un incidente en el que un dron impactó a un petrolero kuwaití en aguas de Dubai sin que se hayan registrado heridos", ha indicado en redes sociales, donde también ha informado de que "los equipos de Bomberos marítimos trabajan para controlar el incendio".
Asimismo, la oficina ha informado de que las autoridades continúan sus esfuerzos contra las llamas, si bien ha reiterado que "no se han registrado heridos" tras lograr "garantizar la seguridad de los 24 tripulantes".
A estas informaciones se suma la alerta enviada poco antes por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) acerca de un buque cisterna alcanzado por "un proyectil desconocido" en aguas al noroeste de Dubai, si bien no ha proporcionado datos que permitan concretar que se trata del mismo navío.
Esta autoridad británica, que ha afirmado haber recibido un informe del responsable de seguridad de la compañía, ha situado el incidente a 31 millas náuticas (más de 57 kilómetros) al noroeste de la ciudad emiratí, detallando un impacto "por el costado de estribor" de la embarcación que ha provocado un incendio.
Al hilo, el UKMTO ha querido señalar que "la tripulación se encuentra a salvo", tal como han indicado las autoridades de Dubai y la Corporación de Petróleo de Kuwait, aunque el organismo británico diferiría con el consorcio kuwaití de referirse al mismo buque, ya que ha asegurado que "no se ha registrado ningún impacto ambiental", una información que no coincidiría con la alerta emitida por la petrolera estatal acerca de su barco.
La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que une los golfos Pérsico y de Omán, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra desatada por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, si bien alega permitir el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.
Este asunto ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a amenazar este lunes a Irán con destruir todo lo que queda en pie --incluida la isla de Jark, desde la cual el país asiático exporta la mayor parte de sus hidrocarburos--, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz, por el que en condiciones normales pasa alrededor de una quinta parte del tráfico mundial de petróleo, continúa cerrado a la navegación.